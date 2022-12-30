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РФ заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW

30 декабря 2022, 07:37
Российская противовоздушная оборона показала свою неэффективность.
Конешенков, аэродров в Энгельсе
Конешенков, аэродров в Энгельсе / скриншот YouTube

Россия не в состоянии защитить свою территорию на фоне заявлений РФ о том, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Институт отмечает также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и запугивания симпатиков Украины.

Кроме того, военные аналитики заявляют, что "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников".

Взрывы на авиабазе Энгельсе

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

29 декабря утром Telegram-канал Mash сообщил, что в Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

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Автор: Сергей Кущ
новости России война в Украине
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