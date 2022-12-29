Повторная атака на базу Энгельс "подсветила" серьезные проблемы, с которыми столкнулась Россия в ходе продолжающейся войны против Украины, говорят британцы.

В разведке Британии пояснили, какие проблемы русских приводят к "бавовне" на базе Энгельс / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и Maxar Technologies / European Space Imaging

Атака 26 декабря 2022 года на российскую авиабазу Энгельс под Саратовым (уже вторая за три недели) стала свидетельством проблем, с которыми столкнулась Россия. Об этом говорится в новом ежедневном аналитическом отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские офицеры говорят, что атаки беспилотников на авиабазу, где дислоцировались стратегические бомбардировщики, выявили критический дефицит современных систем ПВО средней дальности модели "Панцирь-С1", которые играют важную роль в противодействии беспилотникам.

Страна-агрессор все чаще вынуждена противостоять воздушным угрозам уже на российской территории. Поскольку Москва долгое время концентрировалась на поддержке наземной ПВО в зоне боевых действий в Украине.

Повторная атака на базу Энгельс "подсветила" серьезные проблемы, с которыми столкнулась Россия в ходе продолжающейся войны против Украины.

"Россия в течение длительного времени уделяла очень высокое внимание поддержке передовой наземной противовоздушной обороны, но становится все более очевидным, что она пытается противостоять воздушным угрозам внутри России. Одной из проблем для России, вероятно, является исключительный дефицит ее парка современных систем противовоздушной обороны средней дальности, таких как Панцирь-С1, которые, как правило, играют важную роль в противодействии БПЛА", – отметили британские офицеры.

Кроме того, они констатировали − кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов (таких как Энгельс), эти системы крайне нужны в большом количестве для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

29 декабря утром Telegram-канал Mash сообщил, что в Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

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