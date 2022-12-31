'Кремль, завтра': Данилов 'анонсировал' блэкаут и 'бавовну' в Москве

Секретарь СНБО показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году.

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором изображено отключение электроснабжения в Москве.

Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. Соответствующий пост он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

Отметим, что секретарь СНБО обнародовал видео, на котором можно заметить, что в столице страны-агрессора слышны сирены, а в Кремле полностью отключают свет.

"Москва, Кремль. Россия завтра… 2023", — подписал видео секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил о том, что Россия прекратила откровенно шантажировать мир применением ядерных бомб в войне против Украины, поскольку Китай сделал кремлевской верхушке замечание.

"В Китае ядерное оружие уже давно, у них свой мощный военно-промышленный комплекс. Другое дело, захватит ли Китай Россию? И если да, то в каких объемах? Вот это большой вопрос. Это тоже вызов для мира. […] Все стихло после того, как им сделали замечания в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны по отношению к Китаю. Фактически, РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов", − сказал он.

Как известно, ранее в российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

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