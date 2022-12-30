Кремль больше не шантажирует мир ядерным оружием после окрика из Китая - Данилов

Фактически, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов.

РФ не использует ядерный шантаж после окрика из Пекина - Данилов / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Россия прекратила откровенно шантажировать мир применением ядерных бомб в войне против Украины, поскольку Китай сделал кремлевской верхушке замечание. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью в интервью Kyiv Post.

"В Китае ядерное оружие уже давно у них свой мощный военно-промышленный комплекс. Другое дело, захватит ли Китай Россию? И если да, то в каких объемах? Вот это большой вопрос. Это тоже вызов для мира. […] Все стихло после того, как им сделали замечания в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны по отношению к Китаю. Фактически, РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов", − сказал он.

Ядерный шантаж РФ

Хозяин Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор Россия не применяет ядерное оружие по "доброте душевной".

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - заявил Медведев.

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