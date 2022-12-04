Лишение Украины ядерного оружия - лучшая гарантия безопасности для мира и Европы, - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении, дескать, "гарантий безопасности" агрессору России. По его словам, время для подковерной дипломатии уже закончилось, а лучшими гарантиями станут демилитаризация и денуклеаризация страны-оккупанта.

На своей странице в социальной сети Facebook чиновник указал Макрону, что его инициатива, которая предусматривает гарантии безопасности агрессору России вместо наказания, неприемлема.

По словам Данилова, наоборот, гарантии безопасности нужны Европе и миру. Их основа – демилитаризация РФ и лишение государства-оккупанта ядерного оружия.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось. Вопрос - гарантировать безопасность миру от т.н россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. Единая гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - подчеркнул Алексей Данилов.

Смотрите видео ТСН - о чем говорили Байден и Макрон

Заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Россия, мол, должна получить свои "гарантии" в будущей концепции европейской безопасности. Такие "гарантии", по его мнению, Москве следует предоставить, когда она вернется за стол переговоров.

Однако, полагает французский президент, решение о проведении переговоров между Киевом и Москвой должна принимать Украина.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - подчеркнул Макрон.

Другие новости: