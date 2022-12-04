glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Данилов разнес Макрона за "гарантии" агрессору: РФ нужна демилитаризация и лишение ядерного оружия

4 декабря 2022, 14:20

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона "странной логикой подковерной дипломатии, время которой закончилось".

Данилов, ядерное оружие, Макрон
Лишение Украины ядерного оружия - лучшая гарантия безопасности для мира и Европы, - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении, дескать, "гарантий безопасности" агрессору России. По его словам, время для подковерной дипломатии уже закончилось, а лучшими гарантиями станут демилитаризация и денуклеаризация страны-оккупанта.

На своей странице в социальной сети Facebook чиновник указал Макрону, что его инициатива, которая предусматривает гарантии безопасности агрессору России вместо наказания, неприемлема.

По словам Данилова, наоборот, гарантии безопасности нужны Европе и миру. Их основа – демилитаризация РФ и лишение государства-оккупанта ядерного оружия.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось. Вопрос - гарантировать безопасность миру от т.н россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. Единая гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - подчеркнул Алексей Данилов.

Смотрите видео ТСН - о чем говорили Байден и Макрон

Заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Россия, мол, должна получить свои "гарантии" в будущей концепции европейской безопасности. Такие "гарантии", по его мнению, Москве следует предоставить, когда она вернется за стол переговоров.

Однако, полагает французский президент, решение о проведении переговоров между Киевом и Москвой должна принимать Украина.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - подчеркнул Макрон.

Другие новости:

СНБО Эммануэль Макрон Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:28

Новости телеграм - читать новости телеграм Украина

14:20

Данилов разнес Макрона за "гарантии" агрессору: РФ нужна демилитаризация и лишение ядерного оружияВидео

13:45

Добровольцами защищали Украину: в боях под Бахмутом погибли пятеро граждан Грузии

13:34

Путин продолжает террор Украины: в Германии заявили, что России не нужны переговорыВидео

13:15

"Погода идет на пользу ВСУ на Луганщине": Гайдай рассказал, где украинские бойцы добиваются успеховВидео

Реклама
12:58

Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

12:43

Киев может вернуться к плановым отключениям света: у Кличко рассказали о ситуации в столицеВидео

12:36

Шер пояснила, почему встречается с мужчиной на 40 лет младше себяВидео

12:09

"Загнали в угол": смертью Макея россияне прислали сигнал Лукашенко – военный журналистВидео

12:00

ВСУ ликвидировали спецназовца-казачьего атаманаВидео

11:42

ВСУ диктуют инициативу в Луганской области: уничтожают логистику и бьют войска РФВидео

11:23

После устранения Путина в России за власть будут воевать боевики Пригожина и Кадырова - историкВидео

11:18

ВСУ ликвидировали бездетного оккупанта-добровольца: вдова хочет родить от него после смертиВидео

11:00

Как отмыть ламинат до блеска: простая пошаговая инструкция для настоящих ценителей чистоты

10:44

Путин заврался о причинах и последствиях: в Пентагоне указали коренную причину нападения РФ на УкраинуВидео

10:33

Ждала "русский мир" и оккупантов в Киеве: Анатолич озвучил позицию молчуньи Maruv по поводу войныВидео

10:05

ВСУ освободят левобережье Херсонщины, оккупанты понимают неизбежность поражения – ОК ЮгВидео

09:50

Поездка Шойгу в логово Лукашенко: в ISW раскрыли цель визита, связанного с УкраинойВидео

09:43

Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабряФото

09:42

С Путиным – в последнюю очередь: Макрон поговорит с Зеленским и еще двумя лидерами перед звонком диктаторуВидео

Реклама
09:39

Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запретуВидео

09:04

"Сорвать и задерживать": в США рассказали, как будут бороться с поставками оружия из Ирана в РФВидео

08:53

Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки СШАВидео

08:35

Испанские полицейские узнали, откуда в посольство Украины слали письмо со взрывчаткой

08:34

Забросали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук совершили нападение ночью

08:23

Нельзя жалеть ваньку, брошенного на убой в холодный окопмнение

08:21

"Гарантии безопасности для России": заявление Макрона стало частью информационной операции РФ – ISWВидео

07:36

Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронтеВидео

07:08

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

06:24

Мир смотрит на это и крутит пальцем у вискамнение

04:30

"Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

03:43

"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудьВидео

03:05

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

02:30

Генерал ВСУ спрогнозировал, освобождение какого города запустит деоккупацию Крыма

02:00

Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

01:34

Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

00:20

"Под прицелом – мирные украинцы": глава Пентагона разнес РФ из-за войны в УкраинеВидео

03 декабря, суббота
23:33

"Дальность превышает 100 километров": Жданов рассказал, какие "плюшки" ВСУ могли получить от ЗападаВидео

22:59

Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - АрахамияВидео

22:26

"HIMARS в действии": генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг КрымаВидео

Реклама
22:20

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

21:53

День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

21:50

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

21:38

Оккупанты выжидают: эксперт назвал 3 причины, почему РФ еще не устроила ракетный удар по УкраинеВидео

21:32

68-летняя Успенская вышла на сцену в обтягивающем порезанном комбинезоне

21:28

Доставлял хлопоты защитникам Бахмута: ВСУ ловко "приземлили" дорогущий истребитель оккупантов Су-34

21:13

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

20:42

Франция может принципиально отказаться передать Украине оружие: Макрон назвал несколько причинВидео

20:07

"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла ПутинаВидео

20:06

"До последнего украинца или поляка": Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять