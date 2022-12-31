РФ может массово атаковать Украину дронами из-за недостатка ракет – ISW

Оккупанты, вероятно, накопили большое количество иранских беспилотников, и теперь будут атаковать ими гражданские объекты, чтобы вынудить Киев к переговорам.

РФ может массово атаковать Украину дронами из-за недостатка ракет/ defence-ua.com, Офис президента Украины

Российские захватчики используют во время атак на украинскую инфраструктуру большое количество иранских ударных дронов, потому что у оккупантов не хватает ракет.

При этом увеличение случаев применения "Шахедов" может свидетельствовать о том, что страна-агрессор РФ получила или планирует получить в ближайшее время новую партию дронов. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучении войны (ISW).

В ISW напомнили, что оккупанты во время атаки 29 декабря использовали 23 иранские дроны-камикадзе типа Shahed-131. В целом за последние два дня РФ выпустила по Украине 39 беспилотников. Перед этим, в период с 13 по 19 декабря, было выпущено еще 30 дронов.

"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября – 7 декабря) их неиспользования, или же что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", – отмечают аналитики.

Специалисты предполагают, что страна-агрессор применяет такое большое количество дронов потому, что оккупантам не хватает ракет.

Аналитики отметили, что украинская ПВО продемонстрировала умение эффективно сбивать "Шахеди"

"Однако россияне, вероятно, будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке вынудить Киев к переговорам", – говорят в ISW.

Ранее начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупационные войска во время массированных атак запускают по три волны иранских дронов-камикадзе. Это делается для того, чтобы уничтожить украинскую ПВО и максимально нанести удары по критической инфраструктуре.

Напомним, в Иране цинично заявили об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. Высший генерал Ирана Мохаммад Багери сказал, что использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

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