Запускают по три волны дронов: в ВСУ объяснили подлую стратегию россиян во время массированных атак

Оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине. Об этом свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

В ВСУ объяснили подлую стратегию россиян во время массированных атак дронами-камыкадзе / Telegram, Facebook "Сопротивление"

Российские оккупационные войска во время массированных атак запускают по три волны иранских дронов-камикадзе. Это делается для того, чтобы уничтожить украинскую ПВО и максимально нанести удары по критической инфраструктуре. Об этом рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны", - отметила Гуменюк.

По ее словам, первую волну захватчики запускают именно для обнаружения средств ПВО, вторую волну – чтобы ударить по системам ПВО. И наконец третья волна направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения.

Также Гуменюк подтвердила, что оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине. Об этом свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

Россияне атакуют Украину иранскими дронами

Как сообщал Главред, рано утром 19 декабря россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе "Шахид". Тогда столица выдержала несколько волн атак иранских дронов. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что массированные атаки Киева иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 имели целью "продавить" украинскую систему противовоздушной обороны и полностью "заморозить" Украину. Российские захватчики не достигнут своих целей, однако и от террора украинцев не откажутся.

К слову, недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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