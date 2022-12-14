Разведка перед ударами: в ВСУ объяснили тактику атак дронов-камикадзе РФ

Тактика, присущая применению БПЛА – это ночь, пояснил Юрий Игнат

РФ атакует Украину дронами Shahed-136 / Фото УНИАН, AFUStratCom

В Командовании Воздушных сил ВСУ объяснили тактику атак РФ дронами-камикадзе.

Российские захватчики осуществляют разведку накануне нанесения ударов во избежание попадания в зону действия ПВО, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА – это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которыми сбивают их – это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства их обнаруживают, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", — рассказал он.

Представитель ВСУ пояснил, что, используя русла рек и зоны, противник разведывает, где могут быть определенные слабые и сильные места в защите ВСУ.

"Это все противник обнаруживает. Делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО", — добавил Игнат.

Атака дронов-камикадзе

Напомним, в Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города.

Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра. После этого сообщалось, что угроза связана с дронами-"шахедами", которые Россия запустила в сторону Украины.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил на Киевщине работает противовоздушная оборона.

"Киевщина, утро. Работает ПВО! Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – написал он Telegram.

После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в одном из районов города.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал он.

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