glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака Киева иранскими "шахедами": эксперт сообщил, что россияне преследуют две цели

20 декабря 2022, 02:30
Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры, враг пытается "заморозить" Украину.
Атака Киева иранскими 'шахедами': эксперт сообщил, что россияне преследуют две цели
Россияне атакуют Киев дронами, потому что имеют целью две цели / ГСЧС

Массированные атаки Киева иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 имеют целью "продавить" украинскую систему противовоздушной обороны и полностью "заморозить" Украину. Российские захватчики не достигнут своих целей, однако и от террора украинцев не откажутся.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Оbozrevatel, давление путинской России на Украину – это реализация плана ракетного террора. По его словам, у страны-террориста нет конкретных целей для атак она использует все вооружение, которое имеет.

"Имея ракеты разных типов и классов, они наносят ракетные удары по территории нашей страны. Получили очередную партию тех самых дронов-камикадзе Shahed-136 от Ирана – соответственно, они используют их", - отметил эксперт.

В то же время Селезнев убежден, что массированные атаки призваны "продавить" украинскую ПВО. "Они осуществляют именно массированные атаки с целью "продавить" украинскую систему противовоздушной обороны, потому что, если это будут единичные "шахеди", украинская армия уничтожит их со стопроцентной вероятностью", - подчеркнул он.

Кроме того, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры, враг пытается "заморозить" Украину. "Очевидно, что своей поставленной цели российская оккупационная армия с помощью ракетного террора не достигнет. Но при этом она и впредь будет использовать ракетную и дроновую компоненту для того, чтобы создавать проблемы для наших энергетиков и для мирных жителей нашей страны", - отметил Селезнев.

Атака дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

Больше новостей о российских атаках:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Самый вкусный салат Божественный рай на Новый год 2023: рецепт, который сметают со стола за 2 минуты

03:00

Армия под контроль РФ и доступ к военным складам: назван план Путина на поездку к Лукашенко

02:30

Атака Киева иранскими "шахедами": эксперт сообщил, что россияне преследуют две целиВидео

01:33

"Вульгарная бабища": Волочкова без бюстгальтера засветила неприличноеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы 2023 год принес успехВидео

Реклама
00:03

"Мы понимаем, что происходит": Данилов прокомментировал визит Путина в БеларусьВидео

19 декабря, понедельник
23:37

Даже проукраинскому населению надо будет выехать из Крыма перед освобождением полуострова - СвитанВидео

23:21

Под угрозой не только Украина: Путин и Лукашенко могли планировать нападение на Польшу - экспертВидео

23:12

"Делают свой имидж": Свитан обвинил политиков в хейте "Пташки" из АзовсталиВидео

23:02

"Все очень плохо": эксперт заявил, что Путин ходит в специальных "памперсах"Видео

22:54

Света нет по 10 часов: киевлянам рассказали о ситуации с электрикой и дали неутешительный прогнозВидео

22:43

"Помощь России может возрасти": Германия обеспокоена визитом Путина в БеларусьВидео

22:36

Как вырастить черешню из косточки дома и получить ароматный урожайВидео

22:35

Таро прогноз для Козерогов на 2023 год: астролог назвала самые важные месяцы

22:29

"Убей же хоть одного": министр культуры Москвы Кибовский призвал оккупантов уничтожить украинцевВидео

21:32

Путин сделал циничное заявление на встрече с ЛукашенкоВидео

21:29

"Люди оценят": Путин и Лукашенко отметили "результативность" своих переговоровВидео

21:11

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумфВидео

20:54

Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

20:39

Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоятьВидео

Реклама
20:13

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуациюВидео

20:10

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

Реклама
16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять