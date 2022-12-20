Атака Киева иранскими 'шахедами': эксперт сообщил, что россияне преследуют две цели

Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры, враг пытается "заморозить" Украину.

Россияне атакуют Киев дронами, потому что имеют целью две цели / ГСЧС

Массированные атаки Киева иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 имеют целью "продавить" украинскую систему противовоздушной обороны и полностью "заморозить" Украину. Российские захватчики не достигнут своих целей, однако и от террора украинцев не откажутся.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Оbozrevatel, давление путинской России на Украину – это реализация плана ракетного террора. По его словам, у страны-террориста нет конкретных целей для атак она использует все вооружение, которое имеет.

"Имея ракеты разных типов и классов, они наносят ракетные удары по территории нашей страны. Получили очередную партию тех самых дронов-камикадзе Shahed-136 от Ирана – соответственно, они используют их", - отметил эксперт.

В то же время Селезнев убежден, что массированные атаки призваны "продавить" украинскую ПВО. "Они осуществляют именно массированные атаки с целью "продавить" украинскую систему противовоздушной обороны, потому что, если это будут единичные "шахеди", украинская армия уничтожит их со стопроцентной вероятностью", - подчеркнул он.

Кроме того, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры, враг пытается "заморозить" Украину. "Очевидно, что своей поставленной цели российская оккупационная армия с помощью ракетного террора не достигнет. Но при этом она и впредь будет использовать ракетную и дроновую компоненту для того, чтобы создавать проблемы для наших энергетиков и для мирных жителей нашей страны", - отметил Селезнев.

Атака дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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