"РФ поставила на кон разрушение своей страны": Данилов оценил возможность полного блэкаута в Украине

В Украине сейчас все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны, заявил секретарь СНБО.

Данилов оценил возможность полного блэкаута в Украине / ГУ Нацполиции, Скриншот

Россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью УП подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

"Враг может делать все, что угодно, с учетом того, что они поставили в кон разрушение своей страны. И это не наше решение, это они решили разрушить Российскую Федерацию. И они сами мощно этим занимаются. У нас единственный к ним был вопрос и просьба – отстаньте от нас, вернитесь на свою территорию. Но это было когда-то. Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее", - отметил Данилов.

Также он подчеркнул, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия.

"Мы же не даем людям с больной психикой, например острые предметы или спички. Таких людей изолируют от общества. Российскую Федерацию через ядерное оружие следует изолировать от цивилизованного общества. Они очень опасны и доказали, что больны", - подытожил Данилов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ заставляют государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

Также ранее сообщалось, что оккупантам выгодно использовать беспилотники ведь они дешевые, зато Украине приходится сбивать их ракетами, которые дороже порой в сотни раз. Если бы РФ имела много дронов, Украине угрожала бы опасность истощения систем ПВО, рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

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