"На четыре атаки еще нашкребут": Данилов рассказал, когда РФ полностью останется без ракет

Данилов подчеркнул, что РФ пересекла тот предел, который по нормативам они должны были удерживать.

Данилов рассказал, когда РФ полностью останется без ракет / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Россияне не владеют большим количеством ракет для новых ударов по Украине, но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью УП заявил, что Владимир Зеленский, люди, занимающиеся международными контрактами, министр иностранных дел делают все возможное, чтобы этого не произошло.

"Но мы не можем гарантировать, что этого не произойдет. Потому что Иран с 1979 года живет, скажем так, в своей парадигме, в своем мире. Но если Российская Федерация уже просит ракеты у этой страны, тогда речь идет о том, что внутренних возможностей производства у них нет. Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале войны, и то, что они производят – это несопоставимые вещи", - отметил Данилов.

По его словам, потенциала у России осталось еще на несколько атак.

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре нашкребуть. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и у них есть хоть какой-то запас оставить", - пояснил секретарь СНБО.

Данілов подчеркнул, что РФ пересекла тот предел, который по нормативам они должны были удерживать.

"У них остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, к сожалению, по нашим городам. Этих ракет у них более или менее достаточно", - подытожил Данилов.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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