Тотальный блэкаут в Украине – реальный сценарий, люди могут переехать в села – Кулеба

Сценария, при котором Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки страны-оккупанта России вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилище дровами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В интервью немецкому изданию ARD он рассказал о том, что допускает сценарий полного отключения света в Украине. Страна сталкивается с большими проблемами в ситуации, когда оккупант Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре. Особенно зимой.
"Возможно полное отключение электроэнергии", - сказал Кулеба.
По мнению дипломата, даже в случае тотального блэкаута люди не будут массово покидать Украину. Вероятно, многие переедут в сельскую местность, где можно будет топить дровами.
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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для того, чтобы Украина прошла зиму, стране нужна помощь в виде генераторов и трансформаторов.
Напомним, еще в октябре заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что из-за повреждений критической инфраструктуры, спровоцированных ракетными ударами врага РФ, следует быть готовыми к отключениям света и воды по всей Украине.
В Киевводоканале призвали жителей столицы запасаться водой и снизить ее максимальное потребление с 7 до 10 утра и с 17 до 22 вечера. В компании сказали, что если в Киеве не будет света от 5 до 7 дней, централизованного водоснабжения не будет.
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