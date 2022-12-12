"Могут истощить украинскую ПВО": эксперт объяснил опасность применения Россией дронов

Оккупанты стараются чаще использовать для атак именно дроны, потому что это для них выгодно.

Эксперт Алексей Мельник отмечает, что применение Россией дронов очень опасно для украинской ПВО/ Главред, Telegram

Российские захватчики на этой неделе впервые за длительное время снова применили дроны для атак на территорию Украины. Оккупантам выгодно использовать беспилотники, ведь они дешевые, зато Украине приходится сбивать их ракетами, которые дороже порой в сотни раз.

Если бы страна-агрессор РФ имела много дронов, Украине угрожала бы опасность истощения систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

"Дроны имеют свою опасную миссию. Прежде всего, они дешевые. Если происходит массовая атака дронами, и они успешно сбиваются, то для их сбивания используется ракета, которая в десятки, а то и сотни раз дороже. Эту экономику войны тоже нужно учитывать, потому что если бы Россия имела безграничное количество дронов, то она бы, теоретически, за короткое время могла истощить украинскую систему ПВО", – отмечает Мельник.

Тогда Украине грозил бы еще больший дефицит ракет, говорит эксперт.

Кроме этого, во время отражения атаки дронов есть опасность, что российские оккупанты могут вычислить место расположения систем ПВО Украины, что делает их уязвимыми.

Алексей Мельник Алексей Мельник – содиректор программ внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Эксперт также объяснил, почему Россия несколько недель не применяла дроны против Украины. По его словам, на это может быть несколько причин. Во-первых, их могли придержать на определенное время. Во-вторых, страна-агрессор РФ могла ожидать, пока придет новая партия беспилотников. В-третьих, Россия могла наладить производство этих дронов у себя. Однако неизвестно, какие мощности у этого производства, говорит эксперт.

"Еще один момент – в условиях зимы могут быть определенные ограничения использования дронов. Потому что когда низкая температура и высокая влажность, для таких летательных аппаратов существует большая угроза обледенения. Поэтому Россия также будет искать определенные дни, когда погодные условия будут благоприятными для запуска этих дронов", – объясняет Мельник.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы Иран вероятно увеличит военную поддержку российских оккупационных войск. РФ пытается получить больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет.

Напомним, совсем скоро Вооруженные силы Украины будут иметь на вооружении уникальный дрон-камикадзе с возможностью возврата. По состоянию на сегодня он уже практически готов и проходит испытания. Разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет свои особенности.

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