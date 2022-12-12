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Эксперт пояснил, как удары по авиабазам врагов помогут бойцам ВСУ на фронте

12 декабря 2022, 14:53
Как говорит Алексей Мельник, удары по авиабазам "Энгельс" и "Дягилево" трудно переоценить в плане их полезности для ВСУ.
Мельник, Энгельс
Эксперт пояснил, как удары по авиабазам врагов помогут бойцам ВСУ на фронте / коллаж фото УНИАН и Maxar Technologies

Недавние удары беспилотниками по авиабазам "Энгельс" и "Дягилево" в стране-агрессоре однозначно помогут бойцам ВСУ на фронтах украино-российской войны.

Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Это однозначно поможет. Во-первых, удар по "Энгельсу" был важным, и им был достигнут практический результат - повреждение трех бомбардировщиков, которые длительное время не будут принимать участия в ракетных ударах (если их вообще можно будет восстановить). Во-вторых, российское командование вынуждено передислоцировать их на более дальнее расстояние. Как отмечал спикер воздушных сил, это увеличивает время на реагирование. То есть у Украины благодаря партнерам есть возможность к космическим данным, поэтому есть возможность идентифицировать поднятие российских самолетов в воздух, что дает время подготовиться и среагировать на их атаки. Что касается фронтовой авиации, то здесь влияние даже больше, потому что такая авиация работает практически ежедневно. И если сейчас они дислоцируются в 100-150 километров от зоны боевых действий, то такими ударами можно заставить перебазироваться эту авиацию еще глубже. Соответственно, больше топлива будет расходоваться ими на то, чтобы они достигли линии фронта и у них было меньше времени на воздушное патрулирование и нанесение ударов", − сказал эксперт.

Напомним, российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.

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Алексей Мельник война России и Украины
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