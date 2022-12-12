"У Путина может упасть планка": эксперт объяснил, что получила Украина после "бавовны" в России

За каждым из ударов по российским объектам стоит абсолютно четкая логика и, конечно, оцениваются риски, считает Алексей Мельник.

Алексей Мельник, Владимир Путин / УНИАН, скриншот YouTube

Украина получила огромные преимущества после ударов по Крымскому мосту, аэродрому "Энгельс-2" и других российских объектах.

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что все операции были оправданы, а Украина ожидала ответных шагов от России.

"Здесь не говорится об ответе в формате "око за око, зуб за зуб". Это совершенно некорректное объяснение тому, чем обусловлены подобные акции. Потому что если мы будем одну за другой перебирать все операции, которые были осуществлены, по нашему мнению, ВСУ или спецслужбами, то, например, аэродром "Энгельс-2" имел абсолютную военную цель. Так же, как и уничтожение базы нефтепродуктов на аэродроме в Курске. Если мы, например, говорим даже про Крымский мост, то он - критически важное логистическое звено, которое соединяет не только полуостров Крым, но и южную группировку оккупантов с территорией России", - отметил эксперт.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Также Мельник подчеркнул, что за каждым из этих ударов стоит абсолютно четкая логика и, конечно, оцениваются риски.

"Риск был очевидным, когда наносился удар по Крымскому мосту, потому что для Путина это – точка, после которой у него может, образно говоря, упасть планка. Но те преимущества, которые получила Украина, значительно выше, чем риски, которые в данном случае являются вполне приемлемыми", - подытожил эксперт.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

Вам может быть интересно: