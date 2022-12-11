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Камикадзе с функцией возврата: в Украине разработали для ВСУ уникальный дрон

11 декабря 2022, 18:18
Разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет свои особенности.
Камикадзе с функцией возврата: в Украине разработали для ВСУ уникальный дрон
Укроборонпром разрабатывает для ВСУ уникальный дрон с возможностью возврата / Facebook/ukroboronprom, Скриншот Сurrenttime

Совсем скоро Вооруженные силы Украины будут иметь на вооружении уникальный дрон-камикадзе с возможностью возврата. По состоянию на сегодня он уже практически готов и проходит испытания.

Как отметил руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев в эфире телеканала "Настоящее время", разработка похожа на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но имеет свои особенности. Эти БПЛА будут с возможностью возврата, то есть смогут атаковать вражеские цели несколько раз. Дальность полета БПЛА – 1000 км. Вес боевой части – 75 кг.

"Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", - рассказал Болдырев.

Он добавил, что БПЛА состоят частично из иностранных деталей для комплектования, поскольку Украина не делает видеокамеры нужного разрешения.

В Украины будет собственный БПЛА

Как сообщал Главред, в октябре благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны. Так, запустился новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве". Тогда сообщалось, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

Недавно руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев сообщал, что украинский ударный беспилотник под названием "Бавовна в Москве" к новому году может быть полностью готовым к эксплуатации. По его словам, сейчас работа над украинским беспилотником максимально ускоряется.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров заявлял, что Соединенные Штаты Америки поставляют Украине беспилотники, которые похожи на иранские дроны-камикадзе. Поэтому ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, защитники могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве.

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