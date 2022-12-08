'Завтра-послезавтра': Подоляк анонсировал 'бавовну' на российских военных объектах

Подоляк подчеркнул, что взрывы будут не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на складах, а также в воинских частях.

Подоляк заявил, что количество взрывов на российских объектах скоро участится / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время в России может увеличиться количество взрывов на военных объектах. Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

Как отметил советник руководителя Офиса президента, страна-агрессор Россия начала "терять управляемость процессами" на своей территории. По его словам, россияне, увидев, что кремлевский режим не гарантирует их безопасность, "начинают все больше хаотизироваться, происходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ".

Подоляк подчеркнул, что на российских объектах стратегической авиации вообще нет охраны. Поэтому количество эксцессов значительно увеличится. Более того, такие инциденты будут не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на складах, а также в воинских частях.

"Количество эксцессов будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия... Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра-послезавтра", - заявил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что из-за введенных санкций Россия не сможет купить запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную технику.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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