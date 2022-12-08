glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектах

8 декабря 2022, 00:30
Подоляк подчеркнул, что взрывы будут не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на складах, а также в воинских частях.
'Завтра-послезавтра': Подоляк анонсировал 'бавовну' на российских военных объектах
Подоляк заявил, что количество взрывов на российских объектах скоро участится / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время в России может увеличиться количество взрывов на военных объектах. Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

Как отметил советник руководителя Офиса президента, страна-агрессор Россия начала "терять управляемость процессами" на своей территории. По его словам, россияне, увидев, что кремлевский режим не гарантирует их безопасность, "начинают все больше хаотизироваться, происходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ".

Подоляк подчеркнул, что на российских объектах стратегической авиации вообще нет охраны. Поэтому количество эксцессов значительно увеличится. Более того, такие инциденты будут не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на складах, а также в воинских частях.

"Количество эксцессов будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия... Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра-послезавтра", - заявил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что из-за введенных санкций Россия не сможет купить запчасти, чтобы отремонтировать поврежденную технику.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

Вас может заинтересовать:

Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектах

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

07 декабря, среда
23:58

Гороскоп на завтра 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

Реклама
22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

Реклама
19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

Реклама
16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

16:14

Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросыВидео

16:12

Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагомВидео

16:04

Короля Чарльза в очередной раз забросали яйцами

15:57

"Не по-людски": Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет"Видео

15:55

Дождались: в Украине рухнули цены на гречкуВидео

15:23

1+1 назвал сумму, собранную в финале Голосу країни-12 для разминирования освобожденной ХерсонщиныВидео

15:21

Будет терпеть, но не всегда: как нельзя гладить собаку

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять