Ту-141 Стриж, новый БПЛА Украины или RAM II UAV: какие дроны могли атаковать военные базы в РФ

Превращенный в дрон-камикадзе Стриж-1 способен летать на дальности 1 000 км и поражать вражеские цели, считает авиационный эксперт Валерий Романенко.

БПЛА Ту-141 Стриж может долететь как до Дягилево, так и до Энгельса и поразить там военные объекты - эксперт / Википедия

Украина не подтверждает своей возможной причастности к взрывам на военных авиабазах России в Энгельсе, Дягилево и Курске. Возможно, объекты были поражены беспилотником Ту-141 Стриж, дальность полета которого составляет 1 000 км, новым ударным дроном от Укроборонпрома или дроном-камикадзе RAM II UAV. Об этом заявил авиационный эксперт. Валерий Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что, возможно, для атак на военные объекты на территории РФ был использован переделанный беспилотник Ту-141 Стриж. Разведывательный БПЛА, который способен летать на расстоянии 1 тысячи километров, можно переделать в дрон-камикадзе. Такой беспилотник может стать носителем 150-килограммовой боеголовки.

"Беспилотник ВР-2 Стриж – это советский беспилотный аппарат, который выпускался на Харьковском авиационном предприятии. Двигатель для него производила Мотор-Сич. Все чертежи и документация есть в Украине. Дальность БПЛА достигает 1000 километров. Это был исключительно разведывательный беспилотник. Но с него можно снять фотоаппараты, радиоэлектронную разведывательную аппаратуру и вместо них поставить 150-килограммовую боеголовку. Летательный аппарат превращается в дрон-камикадзе. Чтобы увеличить запас топлива, можно снять и парашют, используемый для приземления дрона при возвращении", - объяснил Романенко.

По его словам, дрон Стриж-1 мог долетать как до военной авиабазы в Дягилево в Рязанской области, так и до Энгельс-2.

"Заданная дальность полета Стрижа – 1 тысяча километров. В теории, даже если дрону надо будет облететь районы нахождения зенитно-ракетных комплексов России на востоке Украины, ему хватит дальности для нанесения удара по Энгельсу, который находится на расстоянии ориентировочно 750-800 км. Все зависит от точки старта. По Дягилево вообще нет никаких проблем – расстояние еще из глубины Украины, даже не с линии боевого столкновения, достигает примерно 560 км", - добавил эксперт.

Также Валерий Романенко подчеркнул, что кроме этого мог быть применен анонсированный Укроборонпромом новый дрон с дальностью 1 000 км, либо же дрон-камикадзе RAM II UAV.

Атака дрона военных баз в России

5 декабря российские СМИ сообщили, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. Неизвестный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Сообщалось о повреждении двух военных самолетов Ту-95. Примечательно, с этой базы взлетали военные самолеты РФ для нанесения ракетных ударов по Украине.

В тот же день ударный дрон атаковал другой российский военный аэродром – в Дягилево.

В Минобороны агрессора России обвинили Украину в применении дронов по своим военным авиабазам. Однако оккупанты отрицают выведение из строя двух бомбардировщиков. Согласно заявлению ведомства, якобы "повреждена лишь обшивка" военных самолетов.

Москва 5 декабря во второй половине дня нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Украинские войска сбили более 60 ракет. Оккупанты применили более 70 ракет.

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