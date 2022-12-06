Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах - Reuters

Именно на базе "Энгельс" находились стратегические бомбардировщики дальнего действия РФ, но теперь Москве придется подумать об их перемещении.

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики / ua.depositphotos.com, Maxar Technologies

После взрывов на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" в понедельник, 5 ноября, российские оккупанты попытаются переместить и рассредоточить свои бомбардировщики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных западных чиновников.

По данным издания, удары по авиабазам стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Если бы это были они (украинцы - ред.)... Это показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это сильно беспокоит россиян... Психологически, я думаю, это нанесет удар", - заявил один из чиновников.

Также официальные лица напомнили, что именно на базе "Энгельс" находились стратегические бомбардировщики дальнего действия РФ, но теперь Москве придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что бомбардировщики будут рассредоточены. Это, безусловно, делает россиян менее уверенными в том, что где-то безопасно", - добавил чиновник.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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