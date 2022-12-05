"Будут превентивные удары": Фейгин заявил, что РФ больше не сможет безнаказанно бить по Украине

Перед вражеской атакой 5 декабря Украина показала, что теперь может наносить превентивные удары по РФ.

Фейгин заявил, что российские атаки на Украину больше не останутся безнаказанными / ua.depositphotos.com УНИАН

Страна-агрессор Россия получила превентивный удар от украинской армии 5 декабря. Такие удары по РФ будут и в дальнейшем, а потому российские атаки на украинскую инфраструктуру больше не останутся безнаказанными. Такое мнение высказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала FREEДОМ.

Как отметил Фейгин, перед вражеской атакой 5 декабря Украина показала, что теперь может наносить превентивные удары по РФ. По его словам, события на аэродроме Энгельс в Саратовской области, где в результате взрыва были повреждены по меньшей мере два самолета, четко демонстрируют, что украинские защитники больше не собираются терпеть массированные атаки россиян.

"Вопрос заключается в том, появились ли у Украины средства противодействия этому и оборонительные средства, и средства ударные. Я думаю, это, безусловно, какое-то военное решение... Точно ясно, что следующие удары не обойдутся без превентивных действий украинской армии. Это уже не будет односторонняя безнаказанная атака на критическую инфраструктуру и удары по гражданскому населению со стороны Москвы", - отметил Фейгин,

Он также выразил надежду, что Украина получит еще больше средств для ударов и это заставит Кремль задуматься о целесообразности продолжения тактики ракетных атак.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе 5 декабря

Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия-Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорили, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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