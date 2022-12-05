Большинство ракет сбили: ПВО Украины мощно ответили на новый удар РФ

Силы ПВО Украины сбили большинство российских ракет, рассказал Владимир Зеленский.

Силы ПВО Украины сбили большинство ракет РФ / АрміяInform, Скриншот

В результате работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины было сбито большинство российских ракет во время ударов РФ 5 декабря.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном в Telegram.

"Хочу поблагодарить силам ПВО, нашим энергетикам и нашему народу. ПВО - большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет, наш народ никогда не сдается", - отметил он.

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Что известно о работе ПВО Украины

Девять из десяти обнаруженных над Киевом ракет, выпущенных российскими оккупантами, были сбиты силами противовоздушной обороны в понедельник.

"Итоги ракетной атаки В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены 9. Информация уточняется. Спасибо нашим силам ПВО", - сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации.

При этом о попадании десятой ракеты в какой-либо объект не сообщается.

Ни одна из выпущенных российскими оккупантами ракет не поразила целей в Полтавской области, до десяти ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

"В Полтавской области без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", - написал глава Полтавской областной военной администрации Сергей Лунин в Telegram.

Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет в небе над Днепропетровской областью, выпущенных российскими оккупантами, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники по воздушному командованию "Восход" сбили 15 российских ракет", - написал Резниченко в Telegram.

Атака ракет РФ на Украину

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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