Уничтожены дома и жертвы: на Запорожье российская ракета ранила маленького ребенка - Тимошенко

В результате ракетного обстрела пострадал ребенок, которому был 1 год и 10 месяцев.

В Запорожской области ракета убила двух человек и травмировала ребенка / Кирилл Тимошенко

Российские оккупанты 5 декабря атаковали Украину ракетами. "Прилет" зафиксировали в Запорожской области. В результате погибли люди, ранен ребенок. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Российская ракета упала в селе Новософиевка.

"Русские – это террористы, которые не имеют ничего общего с цивилизацией и человеческими ценностями!"- написал Тимошенко.

Оккупанты уничтожили несколько частных домов. По данным Офиса президента, в результате ракетного удара погибли два человека, еще трое были ранены. Среди раненых есть маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев.

В Запорожской области ракета убила двух человек и травмировала ребенка / Кирилл Тимошенко

В Запорожской области ракета убила двух человек и травмировала ребенка / Кирилл Тимошенко

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне уже выпустили по территории Украины уже около 100 ракет с начала этого ракетного обстрела.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблем с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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