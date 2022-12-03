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Священники МП будут настраивать верующих против власти, но они ответят за свои "грехи" - религиовед

3 декабря 2022, 18:19

Верующим, которые посещали церкви Московского патриархата, будет сложно перейти в ПЦУ.

Козловский, УПЦ МП
Священники МП будут настраивать верующих против украинской власти / Коллаж фото УНИАН

Украинская православная церковь Московского патриархата может продолжить существовать нелегально. Пророссийские священники могут начать настраивать верующих против украинской власти. Об этом в интервью Главреду рассказал религиовед, общественный деятель Игорь Козловский.

Однако не стоит ожидать подлянки поголовно от всех священников МП.

"Мы видим, что десятилетиями так было в УГКЦ — были священники, монахи, верующие, требы и обряды крещения и погребения. Люди днем работали, а вечером становились священниками и тому подобное. Дальше все будет зависеть от того, что они будут говорить. Мол, видите ли, мы страдаем, и эта власть богопротивна. То есть настраивать верующих против могут. Не все, разумеется, но будут обязательно и те, кто будет настраивать верующих. Есть среди МП и проукраинские люди, причем и среди священников, и среди верующих, которые считают себя украинцами, но просто они привыкли жить в этой церкви", - сказал Козловский.

Он добавил, что уже очень долго вражда разъединяла церкви МП с ПЦУ. В связи с этим людям будет достаточно сложно перейти под другой патриархат.

"Хотелось бы верить, что ситуация, не только церковная, но и вообще, во время войны, когда мы в реальности видим, что такое "русский мир" и это касается тебя лично, будет постепенно менять сознание людей. И уже многие либо общинами переходят в ПЦУ, либо индивидуально ножками в ее храмы. Этот процесс еще не приобрел массовости, но он продолжается. Но опасности тоже надо учитывать — не только прогнозировать их, но и заниматься профилактической работой с людьми", - объяснил эксперт.

Козловский акцентировал внимание на том, что пророссийские священники будут отвечать за свои "грехи" перед Украиной.

"Все они являются гражданами Украины. Законодательство государства, которое работает в правовом поле, может привлекать к ответственности не за мнения, а за действия. То есть если будут действия, то, разумеется, к этим людям будут и вопросы", - подытожил религиовед.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

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