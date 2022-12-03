Оккупанты выжидают: эксперт назвал 3 причины, почему РФ еще не устроила ракетный удар по Украине

РФ оттягивает ракетный удар по Украине / коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Россия оттягивает массированный ракетный удар по Украине. После последнего обстрела 23 февраля прозвучало уже много заявлений с предупреждениями. Россияне не спешат, потому что пытаются найти слабые места украинской системы ПВО. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, сообщает 24 канал.

Эксперт не исключает, что оккупанты сейчас просто терроризируют украинцев, поднимая в воздух вражеские самолеты. Они хотят, чтобы народ просто боялся.

Еще одной версией оттягивания ракетных ударов Ступак называет анализ соцсетей, где украинцы публикуют фото и видео с последствиями "прилетов".

"Для россиян это очень важно, чтобы проанализировать, насколько эффективны были их удары, утвердить перечень следующих целей попаданий для их ракет", – отметил Ступак.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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