Ждут морозов: Подоляк рассказал, когда Россия нанесет новый ракетный удар по Украине

Тактика России немного изменилась, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику, как таковую, а из-за энергетики на отопление", – сказал Подоляк.
Угроза нового ракетного удара со стороны РФ
Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.
Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.
Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.
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