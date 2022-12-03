Ждут морозов: Подоляк рассказал, когда Россия нанесет новый ракетный удар по Украине

Подоляк рассказал, когда Россия нанесет новый ракетный удар по Украине / УНИАН

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику, как таковую, а из-за энергетики на отопление", – сказал Подоляк.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Читайте также: