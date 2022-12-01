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Будет не только ракетный удар: в Минобороны назвали направление, где РФ планирует наступление

1 декабря 2022, 14:43

Российские оккупанты хотят прорваться вперед в Донецкой области. Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ, российские военные
Российские оккупанты хотят наступать на Донецком направлении / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

Россия готовится к ракетному удару по Украине. Под прицелом окажутся объекты энергосистемы. Однако оккупанты также хотят осуществить наступление. Об этом заявили заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы нашего государства путем нанесения массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам. С целью дестабилизации обстановки в Украине РФ будет продолжать наносить ракетные удары и осуществлять наступательные меры", - сказала Маляр.

По данным Минобороны РФ будет осуществлять наступление на Донецком направлении. Сейчас наибольшая вражеская активность наблюдается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Путин приказал оккупантам "полностью захватить Донецкую область".

"С целью выхода на административную границу Донецкой области РФ концентрирует усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях Россия сосредотачивается на том, чтобы удержать захваченные территории", - добавила Маляр.

Оккупанты пытаются перегруппировать свои войска и восстановить их боеспособность.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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