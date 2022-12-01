"Повару Путина" Пригожину высоких должностей не светит, ЧВК Вагнера легко могут "прикрыть" – эксперт

Статус Пригожина будут повышать, но политической карьеры у него не будет - эксперт / Фото Reuters, росСМИ

Статус главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России будет повышаться, пока он не выйдет на уровень тех, кого критикует. Однако в итоге никаких должностей он не получит. В один момент страна-агрессор и вовсе может отказаться от услуг группировки, а сам Пригожин может попасть под уголовную ответственность. Об этом заявил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что статус Пригожина в России будут повышать до тех пор, пока он не достигнет уровень людей, которых критикует. Но никаких должностей "повар Путина" не получит, поскольку у него были проблемы с законом.

"Его будут повышать, пока он не выйдет на одну социальную ступень с теми, кого он критикует. То есть если он критикует генерала, он должен быть с ним на одном уровне. Но никаких должностей ему не светит, потому что специфика работы спецслужб заключается в том, что они никогда не захотят мараться с человеком, который имел нелады с законом. К тому же, то, что на него возложено, — это решение грязных задач не только на территории РФ, но и за ее пределами. То есть в локальных конфликтах, где Россия не может участвовать напрямую и проводить военные операции — Африке, Ливии, Сирии и тому подобное", - объяснил Снегирев.

Также он добавил, что Москва в любой момент может "прикрыть" ЧВК Вагнера за незаконную деятельность и инкриминировать Пригожину уголовную статью.

"Более того, Россия может в любой момент отказаться от ЧВК "Вагнер", ведь с юридической точки зрения эта организация на территории РФ запрещена и находится вне закона (согласно Уголовного кодекса РФ, за вербовку в России предусмотрена уголовная ответственность. — Главред). Поэтому в любой момент участникам ЧВК, в том числе — лично Пригожину, могут инкриминировать статью", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, Снегирев также говорил, что роль Пригожина в России – прикрывать Путина. Его заявлениями Кремль хочет показать, что в провалах армии на войне против Украины виноват не Путин, а военные.

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Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что против Пригожина в России могла начаться информационная кампания. По его мнению, цель такой кампании – остановить вербовку заключенных в ЧВК Вагнера.

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