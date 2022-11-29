'Влияние Пригожина падает': Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию 'повара Путина'

Евгений Пригожин / Reuters, росЗМІ

Советник руководителя Офиса президента считает, что в России могла начаться кампания против российского олигарха и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Основная цель этой задачи - резкая остановка притока зэков в частную военную компанию.

"Могу предположить, что некоторые люди решили запустить кампанию против Пригожина. Давай рассмотрим основные ее задачи. В идеале, резко прекращается приток зэков - у него падает количество мобилизованных и круг его задач сужается. Как результат, он меньше получает денег на все это - падает влияние. Теоретически это возможно, почему нет?", - сказал Арестович в эфире "Фейгин Live".

Кроме того, по словам советника руководителя ОП, кампания против "повара Путина" сделана, чтобы сделать его токсичным в глазах российской элиты. Например, Кадырова и Золотова, который является командующим Росгвардии.

"Скорее всего его изолируют от его друзей и заместителей в верхушке. Ведь наберет он 3 тысячи зэков или 8 тысяч - это тоже важно, но меньше. Учитывая, что российская культура силовиков полукриминальная, если не откровенно криминальная, там такие вещи имеют значение", - рассказал Арестович.

Он пояснил, при этом Пригожин может продолжать работать, если это лично будет позволять российский диктатор Путин. Однако среди товарищей его уровня, которые хотят на этой войне занять больший статус, – у них возникнут проблемы. В случае, если эта кампания будет иметь успех.

Напомним, недавно Федеральная служба расследований США официально объявила в розыск "повара Путина" Евгения Пригожина. За Пригожина предлагают крупную сумму вознаграждения - до 250 тысяч долларов. Такие средства предлагают заплатить лицу, которое предоставит ФБР информацию о разыскиваемом, которая в дальнейшем поможет арестовать его и привлечь к ответственности.

Ранее Главред сообщал, что в РФ назначили нового "смотрящего" за тюрьмами на территории страны-агрессора и временно оккупированных территориях Украины. Им стал известен криминальный авторитет Армен Саркисян по прозвищу Армен Горловский. Одной из главных задач Саркисяна будет создание в РФ новой частной военной компании в противовес ЧВК "Вагнера", владельцем которой является "повар Путина" Евгений Пригожин.

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