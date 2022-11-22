Окружение Путина уже определилось с преемником, это не Пригожин и не Кадыров - Невзлин

Для Владимира Путина уже подобрали преемника - Леонид Невзлин / Коллаж kremlin.ru, wikipedia.org

У российской власти уже есть кандидатура для замены Путина в случае его отстранения от власти. Об этом в интервью Главреду рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

По его мнению, преемником путинской власти может стать нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин (родился 21 сентября 1959, Москва) — российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Живет в Израиле. Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Владимира Путина. Леонид Невзлин является создателем популярного израильского общественно-политического интернет-ресурса либерального толка ДЕТАЛИ, пишет Википедия.

"Если учесть, что власть в России сакральна и, так сказать, президент всегда выходит "от бога" или от Кремля (как и Путин вышел от Ельцина), то, конечно, Мишустин, если его поддержит достаточное количество людей, является легитимным преемником по закону и будет, без сомнения, принят обществом. И его даже можно будет провести на выборах, не сильно их подделывая – только увеличивая численность проголосовавших, потому что на выборы мало кто ходит", - считает Невзлин.

И добавляет, что для этого окружение Путина должно будет прекратить внутренние войны.

"В это я верю мало, поэтому или возникнет некая команда около Мишустина, которая уничтожит другую, или они уберут его из рассмотрения - кого-то убьют, а кто-то останется. В этом смысле я считаю, что, например, Пригожин – человек, который готов к бою. Он любит проявлять силу, жестокий и на все способен. Но существуют и другие институции – Росгвардия, ФСБ, ГРУ. Как все это сложится, и какое место займет Минобороны (армия как таковая за последние два века обычно не участвовала в российских революциях) неизвестно - сейчас всякое может быть. Но у власти Путина есть кем заменить" - говорит Невзлин.

В то же время, удержаться надолго у руля новой власти будет сложно.

"Временное правительство не улучшит жизнь населения, да и авторитета у него большого не будет, кто бы это ни был. То есть Россию ждут либо хунта вроде Северной Кореи, где и Пригожин сгодится, либо дальнейшие смены власти, перевороты или бунты", - подытожил Невзлин.

Ранее Главред писал, что по мнению посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, сегодня в РФ нельзя отметить потенциального преемника Владимира Путина, при правлении которого Украина была бы в безопасности. Для смены политического режима в России нужно время. Украинское государство и Запад должны понимать ситуацию и усиливать свои позиции.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что уход президента РФ Владимира Путина не изменит ситуацию в пользу Украины. "Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны...Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", - считает Данилов.

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