Путину придется договариваться с Пригожиным ради сохранения власти – Newsweek

Владимир Путин и Евгений Пригожин / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Нынешняя позиция куратора "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина может представлять угрозу для его номинального хозяина ‒ российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

Сообщается, что Пригожин недавно попал в заголовки российских медиа после того, как остро раскритиковал военачальников и российских олигархов. И по стране поползли слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России. Далее, бывший путинский советник и известный русский империалист Марков открыто похвалил Пригожина в соцсетях за призыв российских олигархов внести вклад в продвижение путинских вооруженных сил.

"Евгений Пригожин сказал, что российские олигархи должны больше помогать стране. Российские олигархи, по сути, не заработали свои миллиарды, а ловко утащили их при дележе общего советского имущества. А теперь они пытаются сменить гражданство на израильское или армянское или узбекское и украсть там эти миллиарды. Так Евгений Пригожин становится голосом народа. Потому что он говорит правду", – писал тогда он в соцсетях.

Недавняя серия успехов ВСУ в войне против русских оккупантов в значительной степени усилили политическое давление на Путина ‒ с целью переломить ход войны, поскольку его союзники все чаще критикуют ход боевых действий.

В последние недели некоторые русские аналитики открыто предположили, что Пригожин – основатель ЧВК "Вагнер" - может представлять угрозу для правления Путина. А некоторые из них прямо констатируют ‒ Путину, вероятно, придется договариваться с главой ЧВК "Вагнер", чтобы удержаться у власти.

Напомним, российские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева неожиданно признали, что Россия не способна обойтись без импорта западной техники и транспорта, поскольку страна-агрессор не способна ничего производить сама. Попов раскритиковал в прямом эфире заявления так называемых экспертов, призывающих Москву национализировать западные активы.

Ранее сообщалось, что после того как во вторник, 15 ноября, произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимир Путин был в шаге от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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