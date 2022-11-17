Для Пескова и Пригожина сдача в плен единственный шанс оказаться в безопасности - Данилов

Алексей Данилов и Дмитрий Песков / фото коллаж УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что единственный шанс провести остаток жизни в безопасности для кремлевских деятелей типа путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова или "повара Путина" – оказаться в украинской тюрьме. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина и других Кириенко - деятелей кремлевского режима - единственный шанс провести остаток жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет. В связи с этим следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта "Хочу жить", ‒ заявил секретарь СНБО.

Напомним, российские пропагандисты Евгений Попов и Ольга Скабеева неожиданно признали, что Россия не способна обойтись без импорта западной техники и транспорта, поскольку страна-агрессор не способна ничего производить сама. Попов раскритиковал в прямом эфире заявления так называемых экспертов, призывающих Москву национализировать западные активы.

Ранее сообщалось, что после того как во вторник, 15 ноября, произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши, российский диктатор Владимир Путин был в шаге от того, чтобы потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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