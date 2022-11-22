"Конъюнктурный материал": эксперт объяснил, когда Путин "кинет" Кадырова и Пригожина

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин / Скриншот, Соцсети

Военизированные структуры Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина не станут защитой для президента РФ Владимира Путина, заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"Путина охраняют другие люди. Он понимает, что ни вагнеровцы во главе с профессиональным разбойником Пригожиным, ни Кадыров с бойцами своего тейпа – для него не защита. Они его охранять не будут, если сложится тяжелая ситуация", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что Кадыров воюет в основном бойцами своего тейпа и нескольких вассальных структур.

"А есть тейпы, которые враждебны по отношению к нему и ждут ослабления Кадырова, чтобы взять власть в Чечне в свои руки. Кадыров понес очень большие потери в последний месяц, а у него не так уж много бойцов. Реально он может выставить где-то 10 тысяч бойцов, которым он верит. Но это максимум. Я думаю, что их перебили уже тысячи две. Это значит, что ему некем будет оборонять свои позиции в Чечне. А своя рубашка ближе к телу, чем рубашка Путина", — уверен он.

Эксперт отметил, что, если потери формирований Кадырова будут высокими, тогда "он "закроет варежку" и скажет, что ему пора возвращаться в тылы – на Кавказ. У него проблемы в Ингушетии и с Дагестаном, а как обороняться? Если оттуда выйдет Росгвардия и армейские части Чечни, Кадырова там просто уничтожат".

"Пригожин – это вообще надутая кукла. Он держится только на зэках. А он же не руководит колониями, тюрьмами – ему просто дают возможность набирать там людей. А как только ему перекроют эту возможность, перестанут давать оружие и деньги из фондов, которые Путин имеет от нелегальной продажи оружия, наркотиков и других "черных" бизнесов, то у Пригожина ничего не останется. Реально у него есть где-то 20 тысяч подготовленных бойцов, но их все время уничтожают на украинском фронте", — считает он.

Соскин резюмировал, что Кадыров и Пригожин не являются союзниками Путина: "Это просто конъюнктурный материал, пока нужный ему для решения задач попытки оккупации Украины. Но как только оккупация не получится, и украинские войска войдут в Крым, то ни Пригожин, ни Кадыров ему уже не будут нужны".

Ранее сообщалось, что нынешняя позиция куратора "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина может представлять угрозу для его номинального хозяина ‒ российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

Сообщается, что Пригожин недавно попал в заголовки российских медиа после того, как остро раскритиковал военачальников и российских олигархов. И по стране поползли слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России. Далее, бывший путинский советник и известный русский империалист Марков открыто похвалил Пригожина в соцсетях за призыв российских олигархов внести вклад в продвижение путинских вооруженных сил.

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