Конкуренция Пригожину: в РФ создадут новую ЧВК, которой будет руководить друг Януковича – разведка

В РФ создадут новую ЧВК, которой будет руководить товарищ Януковича Армен Саркисян/ ГУР Минобороны Украины, Reuters

В РФ назначили нового "смотрящего" за тюрьмами на территории страны-агрессора и временно оккупированных территориях Украины. Им стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян по прозвищу Армен Горловский.

Одной из главных задач Саркисяна будет создание в РФ новой частной военной компании в противовес ЧВК "Вагнера", владельцем которой является "повар Путина" Евгений Пригожин. Таким образом в стране-агрессоре хотят создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом для новой частной военной структуры собираются набирать вояк среди заключенных.

Отмечается, что Саркисян является близким к семье беглого президента Виктора Януковича, а также связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский).

Саркисян находится в розыске в Украине как один из организаторов убийств на Майдане. Он является теневым смотрящим за всем бизнесом в оккупированной Горловке в Донецкой области, а от начала полномасштабной войны занимается на оккупированных территориях Украины мародерством и "отжимом" бизнеса.

По данным украинской разведки, спонсором новой ЧВК станет прокремлевский российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

"Владелец связанной с "газпромом" компании "ташир холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины", – рассказали о Карапетяне в украинской разведке.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин заявил, что военизированные структуры Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина не станут защитой для президента РФ Владимира Путина.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" устроили жестокую расправу с мобилизованными российскими оккупантами из-за того, что они не хотели идти в бой первыми. В целом бывшие заключенные, которых завербовали воевать против Украины в составе этой ЧВК, убили 19 мобилизованных.

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