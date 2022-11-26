УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского жестко "присадили" Лаврова, захотевшего "освободить Украину от неонацистских правителей"

26 ноября 2022, 16:05

Подоляк заявил, что выраженные криминальные наклонности главы МИД РФ исправит лишь трибунал.

Михаил Подоляк, Сергей Лавров
У Зеленского жестко "присадили" Лаврова/ Офис президента Украины, скрин

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, якобы страна-агрессор РФ будет освобождать Украину от "неонацистских правителей". На такие "выпады" российского министра иностранных дел отреагировали в Офисе президента Украины. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что дикость российских заявлений уже никого не удивляет.

По словам Подоляка, криминальные наклонности Лаврова исправит только трибунал. Об этом советник главы ОП написал в Twitter.

"Дикость российских заявлений уже не вызывает в мире удивления. Субъект Лавров, который участвует в военных преступлениях и попирает международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные криминальные наклонности исправит только трибунал", – отмечает Подоляк.

Напомним, в субботу, 26 ноября, российские пропагандистские СМИ распространили заявление Лаврова о том, что Россия якобы освободит украинский народ "от неонацистских правителей, поскольку он заслуживает жить в дружбе и процветании наряду со славянскими братьями". Такое заявление глава МИД РФ сделал в документальном фильме.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России Сергей Лавров Михаил Подоляк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:25

Отключение света в Киеве: в ДТЭК заявили о новых правилах

16:05

У Зеленского жестко "присадили" Лаврова, захотевшего "освободить Украину от неонацистских правителей"Видео

15:39

Гороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

15:12

Россияне испугались не на шутку: в Тверской области заметили колонну военной техники с флагами УкраиныВидео

15:11

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

Реклама
14:57

Крым будет освобожден, если ВСУ выйдут к Бердянску, а Крымский мост отправится на дно – КасьяновВидео

14:44

Украина может быстро освободить оккупированные территории: в ВСУ сказали, что для этого нужноВидео

14:22

Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью деоккупацию всей Украины

13:27

Родился в семье потомственных военных: в Украине "демилитаризован" оккупант-вертолетчик

13:13

Армия Украины получит дорогу в Крым с освобождением Мелитополя и Токмака – ГрабскийВидео

13:00

Завтра Киев может выйти на плановые графики отключения света - КличкоВидео

13:00

Гороскоп на завтра 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

12:19

Оккупанты обстреляли Днепр, после взрывов в городе задымление: что известно на данный момент

12:00

Грядущие потрясения России: мост отправится на морское дно, а Крым станет западнеймнение

11:59

Войска РФ могут побежать сверкая пятками: эксперт назвал сценарий возвращения КрымаВидео

11:55

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречиВидео

11:48

Киевлянам назвали сроки возвращения электрики, воды, отопления и связиВидео

11:31

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

11:17

"Время расплаты": РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления - Ермак

11:15

РФ бьет по Украине ракетами из ядерного арсенала без боевой части, чтобы отвлечь внимание ПВО - разведка

Реклама
10:57

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

10:49

Подсадные утки вместо солдатских матерей: Путин опозорился на встрече с родными погибших оккупантовВидео

10:44

"Мечтала купить дом": в Вышгороде российская ракета убила прямо на работе женщину-повара

10:02

Был призером чемпионата мира: на Донбассе погиб известный украинский чемпион-гиревикВидео

09:50

Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИВидео

09:41

26 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора 2022

09:28

Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполненыВидео

09:09

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?мнение

09:08

"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

08:41

"Должны замерзнуть и сгнить": вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцевВидео

08:26

Эксперт рассказал, как РФ может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма

07:44

На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

07:34

В Украине нет дефицита хлеба, но популярный продукт может подорожать: в чем причина и на сколько

07:16

Patriot для ВСУ: в НАТО назвали условие переброски систем ПВО в УкраинуВидео

06:49

Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали "гауляйтера", еще один – раненВидео

06:29

Чем закончится Вторая холодная войнамнение

06:07

Вагнеровцы хладнокровно убили 19 мобилизованных оккупантов, потому что те "не хотели умирать первыми"Видео

06:00

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

05:20

"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизированаВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Тельцы оседлают наблюдательность, а Рыбы – недоверие

Реклама
04:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

04:37

Что делать, если заложило уши: лайфхаки, которые действительно работают

03:40

ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на ЛуганщинеВидео

03:20

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

02:39

Желты разводы на ванной больше не проблема: как вернуть ей изначальный цвет

01:32

"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличииВидео

01:15

"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

01:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

00:51

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

25 ноября, пятница
23:30

РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять