У Зеленского жестко "присадили" Лаврова/ Офис президента Украины, скрин

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, якобы страна-агрессор РФ будет освобождать Украину от "неонацистских правителей". На такие "выпады" российского министра иностранных дел отреагировали в Офисе президента Украины. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что дикость российских заявлений уже никого не удивляет.

По словам Подоляка, криминальные наклонности Лаврова исправит только трибунал. Об этом советник главы ОП написал в Twitter.

"Дикость российских заявлений уже не вызывает в мире удивления. Субъект Лавров, который участвует в военных преступлениях и попирает международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные криминальные наклонности исправит только трибунал", – отмечает Подоляк.

Напомним, в субботу, 26 ноября, российские пропагандистские СМИ распространили заявление Лаврова о том, что Россия якобы освободит украинский народ "от неонацистских правителей, поскольку он заслуживает жить в дружбе и процветании наряду со славянскими братьями". Такое заявление глава МИД РФ сделал в документальном фильме.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

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