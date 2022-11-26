Крым потеряет для войск РФ статус "сакральной" территории - эксперт / Коллаж УНИАН,59 ОМПБр Якова Гандзюка

Когда армия Украины дойдет до Крыма, Москва больше не будет называть его "сакральной" территорией. Ее войска могут покинуть захваченный полуостров в рамках "жеста доброй воли". Причем режим директора России Владимира Путина может остаться при власти, тогда как его представители будут оправдываться уже за бегство с Крымского полуострова. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что режим Путина может остаться править агрессором Россией даже после того, как российские оккупационные войска оставят Крым по "жесту доброй воли". Россияне с пониманием отнесутся к решению, как было в ситуации с Херсоном.

"Четко понимая, в каком состоянии находится российское общество, можно прийти к следующему выводу: если политический режим Путина доживет до этого времени, будет найдено оправдание, почему пришлось покинуть Крым. Российское общество воспримет это с пониманием, как было в случае с уходом из Херсона", - считает Грабский.

По его словам, "сакральный статус" Крымского полуострова, которым его "наделила" для себя Москва, не помешает оккупантам оставить украинскую территорию.

"Когда мы дойдем до Крыма, об этой "сакральности" говорить уже будет очень сложно. Такая же "сакральность" была относительно Харьковщины и освобожденной части Херсонщины. Поверьте мне, если они уцелеют к тому времени, они объяснят своему населению, почему так произошло и чем продиктовано принятое решение", - подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, полковник ВСУ Сергей Грабский ранее сказал, что битву за Крым можно обсуждать после того, как украинские войска выйдут на побережье Азовского моря.

Однако для этого следует сначала освободить Мелитополь и Токмак Запорожской области и разрушить сухопутный коридор по оккупированным территориям в захваченный Крым.

Также Грабский считает, что Крым будет освобожден Украиной во время проведения военно-политической операции.

Мероприятия не обязательно будут предусматривать штурмовые действия. Но оккупанты в такой ситуации могут добровольно уйти с полуострова.

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