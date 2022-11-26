Войска РФ могут побежать сверкая пятками: эксперт назвал сценарий возвращения Крыма

Оккупанты могут уйти из Крыма, как из Харьковской и Херсонской областей - Грабский / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters, YouTube

Украина будет возвращать захваченный Крым при помощи военно-политической операции, в результате которой оккупанты могут сами покинуть полуостров. Они способны устроить новый "жест доброй воли", как уже было в Харьковской и Херсонской областях. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина намерена возвращать оккупированный Крымский полуостров путем военно-политической операции.

В результате россияне могут уйти из Крыма, используя "тактику", которую они называют "жестом доброй воли".

"В любом случае Крым будет возвращаться в Украину путем военно-политической операции. Речь идет о том, что Крым не обязательно будет освобождаться исключительно военной операцией. Противник может уйти с территории без боевых действий. В таком случае мы говорим о военно-политической операции, задачей которой будет установление конституционного строя на территории Крыма. Сценарий не предусматривает активных боевых действий - штурма войск, и тому подобное. Это может произойти, в том числе, и в результате "жеста доброй воли" или определенных специфических действий - к примеру таких, как мы видели на Херсонщине и Киевщине уже во время активной фазы наших боевых действий", - отметил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

В то же время он допустил вариант проведения исключительно военной операции с целью освобождения Крыма.

"Поэтому ничего удивительного нет – это (военно-политическую операцию, - ред.) можно принимать не как аксиому, а в качестве варианта действий. Конечно, сценарий не исключает реализации исключительно военной операции", - подчеркнул Сергей Грабский.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов прогнозирует, что армия Украины может зайти в Крым до конца декабря, а война с Россией завершится весной 2023 года. Украина продолжит освобождение своих территорий.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что армия Украины будет освобождать Крым. По его словам, состоится военная кампания по возвращению полуострова.

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