Армия Украины будет освобождать Крым, военная кампания состоится – Ермак

Война продолжается, Украина будет освобождать Крым - Ермак / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине

Война России против Украины продолжается. Украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает Politico, на Галифакской конференции по безопасности в Канаде он рассказал о том, что Украина будет готова провести военную кампанию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева.

Однако точных сроков проведения операции чиновник не озвучил.

"Война продолжается", - сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что "уверен" в проведении кампании по возвращению Крымского полуострова.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее сделал заявление о том, что ВСУ уже к январю 2023 года могут взять под контроль Мариуполь и Мелитополь. После этого армия Украины способна начать военную операцию по освобождению Крыма.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму и готовится к наступлению ВСУ на полуостров.

Он подчеркнул, что для деоккупации Крымкского полуострова армии нужны оружие и боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а война с Россией завершится весной 2023 года.

Украина намерена продолжать освобождение своих территорий.

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