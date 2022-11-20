Армия Украины будет освобождать Крым, военная кампания состоится – Ермак

Украина будет готова к проведению военной операции по освобождению оккупированного в 2014 году Россией Крымского полуострова, уверен Андрей Ермак.
Война России против Украины продолжается. Украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщает Politico, на Галифакской конференции по безопасности в Канаде он рассказал о том, что Украина будет готова провести военную кампанию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева.
Однако точных сроков проведения операции чиновник не озвучил.
"Война продолжается", - сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что "уверен" в проведении кампании по возвращению Крымского полуострова.
Возвращение Крыма в Украину
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес ранее сделал заявление о том, что ВСУ уже к январю 2023 года могут взять под контроль Мариуполь и Мелитополь. После этого армия Украины способна начать военную операцию по освобождению Крыма.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму и готовится к наступлению ВСУ на полуостров.
Он подчеркнул, что для деоккупации Крымкского полуострова армии нужны оружие и боеприпасы.
Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а война с Россией завершится весной 2023 года.
Украина намерена продолжать освобождение своих территорий.
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