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ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняют

26 ноября 2022, 19:30

За "повара Путина" предлагают кругленькую сумму вознаграждения.

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняют
ФБР подало в розыск Пригожина/ скрин

Федеральная служба расследований США официально объявила в розыск "повара Путина" Евгения Пригожина.

Об этом сообщили в субботу, 26 ноября, в пресс-службе американского ведомства. За Пригожина предлагают крупную сумму вознаграждения – до 250 тысяч долларов.

Такие средства предлагают заплатить лицу, которое предоставит ФБР информацию о разыскиваемом, которая в дальнейшем поможет арестовать его и привлечь к ответственности.

Пригожина в США подозревают в сговоре с целью препятствования и уничтожения законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки и Государственного департамента Штатов.

Отмечается, что речь идет о событиях периода с начала 2014 года до 16 февраля 2018 года. В ФБР утверждают, что Пригожин был основным спонсором петербургского Агентства интернет-исследований (IRA).

"Он (Пригожин – ред.) якобы контролировал и одобрял их операции по политическому и избирательному вмешательству в США, которые включали покупку американского компьютерного серверного пространства, создание сотен фиктивных онлайн-персон и использование украденных идентификаций лиц из Штатов. Эти действия якобы были приняты, чтобы охватить значительное количество американцев с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года", – отмечается в сообщении американского ведомства.

Также известно, что на Пригожина с 16 февраля 2018 года был выдан федеральный ордер на арест. Ордер выдал окружной суд округа Колумбия.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин заявил, что военизированные структуры Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина не станут защитой для президента РФ Владимира Путина.

Также ранее сообщилось, что нынешняя позиция куратора "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина может представлять угрозу для его номинального хозяина –российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

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