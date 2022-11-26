Иначе не доставали: ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar, подплывая на баржах – NYT

ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar/ УНИАН, Википедия

Когда остров Змеиный был оккупирован россиянами, украинским военным пришлось прибегать к хитростям, чтобы доставать там врага. Так, они устанавливали самоходные артиллерийские установки Caesar на баржи, чтобы подплывать поближе к острову.

Позиции украинских воинов были расположены в 50 километрах от Змеиного, а САУ Caesar имеет 40-километровый радиус действия. Об этом пишет The New York Times.

Поэтому защитники Украины установили самоходные артиллерийские установки на баржи и отбуксировали их на расстояние 10 километров от берега.

Оказавшись на расстоянии 40 километров от Змеиного, защитники Украины имели возможность оттуда вести обстрел по позициям оккупантов, которые захватили украинский остров.

Ранее пограничник с Змеиного рассказал, как защитники попали в плен к российским захватчикам. Когда защитники острова Змеиный поняли, что "что-то" готовится со стороны РФ, всех подняли по тревоге.

Напомним, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, поднявший государственный флаг на острове Змеиный после его освобождения. С ним попрощались в субботу, 22 октября. Погибшего военного зовут Олег. На видео с острова Змеиный он идет с флагом Украины. По словам его собрата, действия Олега заслуживают большого уважения.

Читайте также: