'Мы еще не знали, что это уже война': пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в плен

На Змеином находилось 80 защитников / Коллаж: УНИАН, Генштаб ВСУ

Война пришла на остров Змеиный около трех ночи 24 февраля голосом российского военного корабля. Правда, это было не то известное на весь мир обращение к защитникам змеиного.

Об этом рассказал руководитель погранзаставы на Змеином Богдан Гоцкий в разговоре с изданием УП.

"Примерно в три часа ночи один из подчиненных доложил, что услышал переговоры российского военного корабля с гражданским судном, которое направлялось в направлении острова. Россияне заявили, что район Змеиного заминирован и предложили изменить маршрут. То есть они перекрывали маршруты движения для гражданских кораблей. Мы еще не знали, что это уже война, но поняли, что есть опасность", - вспоминает Гоцкий.

По его словам, тогда на Змеином находилось 80 защитников: около 30 пограничников, чуть больше 40 морпехов 35-й бригады, несколько бойцов Сухопутных войск и Военно-воздушных сил. Находились там и гражданские люди: начальник маяка, его помощник, несколько коммунальщиков и тому подобное.

Как отметил Гоцкий, когда поняли, что "что-то" готовится со стороны РФ, всех подняли по тревоге.

"Поэтому всем раздали вооружение и расставили на позиции. Правда, у нас же какое вооружение: ничего тяжелого не было, так – "стрелкотня", зенитка и все", - рассказал он.

В 6 утра россияне начали словесный "штурм" защитников Змеиного - обращались к ним и призывали сдаться, связавшись с помощью "16 канала" - международного открытого канала связи для судов.

Никто из защитников змеиного ни на какие соглашения идти не собирался. Но атмосфера на острове в один момент сделалась очень гнетущая.

После трех часов уговоров, россияне перешли к запугиванию. Украинских защитников пугали "уничтожением", если они не согласятся на сотрудничество. Тогда же на горизонте появилось патрульное судно "Василий Быков", а впоследствии к нему присоединился печально известный крейсер "Москва".

Почти сразу по прибытии огонь открыл "Василий Быков", однако снаряды не долетели и упали в море. Когда и это не подействовало на украинцев, россияне начали авианалеты на остров, используя Су-27 и Су-34.

Жертв после обстрелов не было. Однако атмосфера на острове была гнетущей, поэтому вся ярость защитников змеиного выплеснулась в известное "послание" российскому военному кораблю.

После очередного обстрела, где-то через час после того, как "Москва" была послана, с островом пропала связь, а корабли с российскими десантниками захватили Змеиный. Весь гарнизон и гражданские с острова попали в плен.

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты оставили остров Змеиный после атак вооруженных сил Украины.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли из Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил данные о том, что российские оккупанты оставили Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный в Черном море официально подняли флаг Украины.

Вас может заинтересовать: