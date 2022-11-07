'Мы еще не знали, что это уже война': пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в плен

Когда защитники острова Змеиный поняли, что "что-то" готовится со стороны РФ, всех подняли по тревоге.
Война пришла на остров Змеиный около трех ночи 24 февраля голосом российского военного корабля. Правда, это было не то известное на весь мир обращение к защитникам змеиного.
Об этом рассказал руководитель погранзаставы на Змеином Богдан Гоцкий в разговоре с изданием УП.
"Примерно в три часа ночи один из подчиненных доложил, что услышал переговоры российского военного корабля с гражданским судном, которое направлялось в направлении острова. Россияне заявили, что район Змеиного заминирован и предложили изменить маршрут. То есть они перекрывали маршруты движения для гражданских кораблей. Мы еще не знали, что это уже война, но поняли, что есть опасность", - вспоминает Гоцкий.
По его словам, тогда на Змеином находилось 80 защитников: около 30 пограничников, чуть больше 40 морпехов 35-й бригады, несколько бойцов Сухопутных войск и Военно-воздушных сил. Находились там и гражданские люди: начальник маяка, его помощник, несколько коммунальщиков и тому подобное.
Как отметил Гоцкий, когда поняли, что "что-то" готовится со стороны РФ, всех подняли по тревоге.
"Поэтому всем раздали вооружение и расставили на позиции. Правда, у нас же какое вооружение: ничего тяжелого не было, так – "стрелкотня", зенитка и все", - рассказал он.
В 6 утра россияне начали словесный "штурм" защитников Змеиного - обращались к ним и призывали сдаться, связавшись с помощью "16 канала" - международного открытого канала связи для судов.
Никто из защитников змеиного ни на какие соглашения идти не собирался. Но атмосфера на острове в один момент сделалась очень гнетущая.
После трех часов уговоров, россияне перешли к запугиванию. Украинских защитников пугали "уничтожением", если они не согласятся на сотрудничество. Тогда же на горизонте появилось патрульное судно "Василий Быков", а впоследствии к нему присоединился печально известный крейсер "Москва".
Почти сразу по прибытии огонь открыл "Василий Быков", однако снаряды не долетели и упали в море. Когда и это не подействовало на украинцев, россияне начали авианалеты на остров, используя Су-27 и Су-34.
Жертв после обстрелов не было. Однако атмосфера на острове была гнетущей, поэтому вся ярость защитников змеиного выплеснулась в известное "послание" российскому военному кораблю.
После очередного обстрела, где-то через час после того, как "Москва" была послана, с островом пропала связь, а корабли с российскими десантниками захватили Змеиный. Весь гарнизон и гражданские с острова попали в плен.
Освобождение острова Змеиный
30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты оставили остров Змеиный после атак вооруженных сил Украины.
В Минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли из Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил данные о том, что российские оккупанты оставили Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.
7 июля на острове Змеиный в Черном море официально подняли флаг Украины.
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