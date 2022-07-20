ВСУ спасли кота, пережившего оккупацию острова Змеиный

Кроме того, разведчики провели работы по исследованию, рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный - с последующим разминированием.
Бойцы ВСУ во время исследования и разминирования острова Змеиный после оккупантов нашли кота. Животному пришлось провести более четырех месяцев в оккупации, сообщают представители ГУР украинского Минобороны.
"Найден и эвакуирован украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", ‒ говорят они.
Кроме того, разведчики провели работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Затем они выполнили инженерные работы по разминированию.
Потом ими были обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.
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Освобождение острова Змеиный
30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.
В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.
7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.
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