ВСУ спасли кота, пережившего оккупацию острова Змеиный / скриншот из видео и УНИАН

Бойцы ВСУ во время исследования и разминирования острова Змеиный после оккупантов нашли кота. Животному пришлось провести более четырех месяцев в оккупации, сообщают представители ГУР украинского Минобороны.

"Найден и эвакуирован украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", ‒ говорят они.

Кроме того, разведчики провели работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Затем они выполнили инженерные работы по разминированию.

Потом ими были обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

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Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.

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