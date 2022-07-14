РФ пыталась атаковать остров Змеиный, но промахнулась: бомбы упали в море

13 июля несколько вражеских истребителей Су-27 пытались совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море возле острова.
В среду, 13 июля, российские оккупанты пытались атаковать остров Змеиный. Однако не смогли попасть в цель. Об этом сообщили в сводке Оперативного командования Юг в Facebook.
Как отмечается, атаковать остров пытались два вражеских истребителя Су-27.
"Также парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, возле острова", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что армия РФ активизировала воздушную разведку и нанесение авиационных ударов.
Утром и днем пара вражеских вертолетов Ка-52 нанесли три удара по позициям украинских военных в Херсонской области. Обошлось без потерь.
Освобождение острова Змеиный
30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.
В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.
7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.
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