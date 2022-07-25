Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного: детали операции

ВСУ подняли флаг Украин на освобожденном острове Змеиный / Фотоt.me/victor_andrusiv

Появились новые детали освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов острова Змеиный в Черном море.

Оказывается, выгнать оккупантов с острова украинцам помогали западные спецслужбы, пишет The Sun.

Журналисты узнали о том, что подразделение специального назначения Королевского флота обучало ВСУ пользоваться морскими скутерами Diver Propulsion Devices, которые предназначены для перевозки на большое расстояние водолазов из отряда боевых пловцов или морского спецназа.

"Теперь стало известно, что базирующаяся в Дорсете специальная лодочная служба отправилась в раздираемую войной Украину для обучения украинского 73-го морского центра специальных операций", – сообщили авторы материала.

Подробности освобождения Змеиного

Перед началом операции украинские водолазы обследовали побережье на наличие противопехотных мин, а затем дали сигнал основной группе атаковать российский гарнизон на острове Змеиный. В результате войска РФ отступили, однако понесли значительные потери.

Британские журналисты добавили, что "73-я дивизия стала острием меча и обеспечила боевые силы, высадившиеся на острове".

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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