УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного: детали операции

25 июля 2022, 08:58

Подразделение специального назначения Королевского флота обучало ВСУ пользоваться морскими скутерами Diver Propulsion Devices.

Флаг Украин на острове Змеиный
ВСУ подняли флаг Украин на освобожденном острове Змеиный / Фотоt.me/victor_andrusiv

Появились новые детали освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов острова Змеиный в Черном море.

Оказывается, выгнать оккупантов с острова украинцам помогали западные спецслужбы, пишет The Sun.

Журналисты узнали о том, что подразделение специального назначения Королевского флота обучало ВСУ пользоваться морскими скутерами Diver Propulsion Devices, которые предназначены для перевозки на большое расстояние водолазов из отряда боевых пловцов или морского спецназа.

"Теперь стало известно, что базирующаяся в Дорсете специальная лодочная служба отправилась в раздираемую войной Украину для обучения украинского 73-го морского центра специальных операций", – сообщили авторы материала.

Подробности освобождения Змеиного

Перед началом операции украинские водолазы обследовали побережье на наличие противопехотных мин, а затем дали сигнал основной группе атаковать российский гарнизон на острове Змеиный. В результате войска РФ отступили, однако понесли значительные потери.

Британские журналисты добавили, что "73-я дивизия стала острием меча и обеспечила боевые силы, высадившиеся на острове".

Читайте такжеОперация на $1 млрд: в ВСУ раскрыли детали освобождения Змеиного от оккупантов РФ

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

Смотрите онлайн новости Одессы

Читайте также:

Черное море война России и Украины остров Змеиный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить Украину

08:58

Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного: детали операцииВидео

08:50

Думал, что "творит историю": в Украине ликвидировали оккупанта из Удмуртии

08:43

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

08:29

Десантники ВСУ Иглой сбили российский штурмовик Су-25Видео

Реклама
08:18

Особенная броня защищает от снаряда на 70%: Польша передала Украине танки PT-91

08:17

"Надо показывать картинку": Ким объяснил, почему оккупанты обстреливают Николаев

07:57

Оккупантам "дают прикурить" на Херсонщине: в США рассказали о контрударах ВСУВидео

07:31

В боях за Украину погиб гражданин Канады, с ним были еще несколько бойцов Интернационального легионаВидео

07:06

Россия ночью атаковала Николаев и Харьков, прогремели взрывы : первые подробностиВидео

06:35

ВСУ на Юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техникиВидео

06:17

Обычное российское свинство, или Зачем Россия обстреляла одесский портмнение

06:00

Тревожная кнопка в школе: кто устанавливает, зачем нужна и где она может находиться

06:00

Я верю, что до конца года острая фаза войны закончится - Виталий КимВидео

04:13

16-летняя дочь Ольги Фреймут показала похвасталась пышными формами в облегающем наряде

03:39

Сочная plus-size модель Эшли Грэм похвасталась изгибами в ярком бикини

03:10

"Цены пойдут вверх": украинцам объяснили неминуемость курса доллара по 40 грнВидео

03:05

Победителя Голосу країни Сергея Лазановского в Бельгии забрала "скорая"

02:39

Франция и Германия опасаются победы Украины в войне - дипломатВидео

02:05

Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного экспертаВидео

Реклама
01:54

"Каково это - быть в столице убийц?": Бали-бея Бурака Озчивита захейтили за визит в Москву

01:33

Идеальный блеск и никакой желтизны на подоконниках: как и чем правильно мыть окна

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 июля: Близнецам – экономия, Львам – новая работа, Скорпионам – долгиВидео

01:04

Ксения Мишина впервые показала 10-летнему сыну его настоящего отца: "Сказала, что это мой знакомый"

00:51

Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньгиВидео

00:10

Путин может "дожать" Лукашенко, и тогда Беларусь начнет наступление на север и запад Украины – МВДВидео

00:06

Звезда Сватов Анна Кошмал показала, как принимает солнечные ванны в коротком цветастом мини

24 июля, воскресенье
23:40

Что показал пятый месяц войнымнение

23:05

"Украинцы никогда не отдадут независимость": Зеленский ответил на тираду пропаганды от ЛавроваВидео

22:24

"Дорога идет напрямую к Крыму": названы 4 слабых места оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

22:03

"Не хочу поехать и там остаться": артисты-путинисты боятся выступать в оккупированном ХерсонеВидео

21:21

Перелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВАВидео

20:46

Когда силы ВСУ на поле боя превысят возможности войск РФ, Украину перейдет в наступление – АрестовичВидео

20:02

Звезда сериала "Школа" записала высмеивающий оккупантов хит "Ванька-встанька"

19:54

Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – экспертВидео

19:52

Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

19:48

"Едет отпевать": Киркорова высмеяли за анонс концертов перед ранеными оккупантамиВидео

19:29

Военный эксперт спрогнозировал, какие и сколько ракет осталось в России

19:12

Мост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики Россиимнение

19:03

Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара МосквыВидео

Реклама
18:39

В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

18:38

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The TelegraphВидео

18:35

"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

18:14

Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВидео

18:11

"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и обругал РФ

18:02

Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The TimesВидео

17:43

Сергей Стерненко. Бардаш сбежал в Россию, но там ему не радыВидеоблоги

17:13

"Некрофилия и кровожадность русского мира": в ОП разнесли пропаганду КремляВидео

17:09

На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантовВидео

17:05

В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять