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Операция на $1 млрд: в ВСУ раскрыли детали освобождения Змеиного от оккупантов РФ

11 июля 2022, 16:30

Противник покинул Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены украинскими военными.

остров Змеиный
ВСУ освободили остров Змеиный / Фото УНИАН

Потери врага из-за оккупации острова Змеиный (Одесская обл.) составляют более 900 млн долларов, сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Общие потери российских оккупационных войск вокруг эпопеи с островом составляют более 900 млн долл.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиный, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

По информации командования, так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому. Соответствующая операция украинских военных длилась более 2 месяцев.

"Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, сбор данных обстановки и применения разнородного вооружения и оборудования, расчет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных", - сообщили в ОК "Пивдень".

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС:

  • эскадрилья "Байрактаров";
  • Воздушные силы;
  • ракетные войска и артиллерия;
  • подразделения Госпогранслужбы;
  • СБУ и разведки;
  • другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

В операции было несколько этапов. Как проинформировали в командовании, во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда обеспечения и техника, которой враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено 4 быстроходных патрульных катера типа "Раптор", скоростной десантный катер на воздушной каверне типа "Серна", существенные повреждения получил фрегат "Адмирал Эссен".

"Новый современный буксир "Спасатель Василий Бех" был переведен в подводный флот", - напомнили в ОК "Пивдень".

Тем не менее, как подчеркнули в командовании, по разведданным, на остров были доставлены около трех десятков единиц техники: ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 4 ЗПРК "Панцирь-С1", 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 военные автомобили, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятка объектов тщательно замаскированных сеткой.

"После потопления корабля "Москва", который своей противовоздушной обороной обеспечивал прикрытие корабельной группировки в море, рашисты решили сделать себе с острова "стационарный крейсер", но наши военные нарушили планы врага. В частности, внезапно и метко был поражен командный пункт, средства помех и разведки, которые оккупанты расположили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага об отчаянности и настоящих мощностях сил обороны юга Украины", - говорится в сообщении.

В ОК "Пивдень" заявили, что в условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута.

Противник покинул Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены украинскими военными. Всего подтверждено уничтожение:

  • 3 ЗПРК "Панцирь-С1";
  • 1 ЗРК "Тор-М2" ТЗМ к нему;
  • 1 РЛС "Мыс";
  • 1 РСЗО "Торнадо-Г";
  • 1 РСЗО "Град";
  • 1 система РЭБ;
  • 1 маломерный катер;
  • 2 ББМ;
  • 8 единиц автотехники;
  • 1 склад боеприпасов.

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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