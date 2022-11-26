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"Орбану нужен враг": мэр Будапешта рассказал о странной стратегии венгерского премьера

26 ноября 2022, 18:30

Виктор Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

'Орбану нужен враг': мэр Будапешта рассказал о странной стратегии венгерского премьера
Орбан хотел сделать из Зеленского врага / УНИАН

Премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины и из президента Владимира Зеленского врага, но потом передумал и изменил стратегию.

Об этом рассказал венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачонь в интервью "Европейской правде".

По его мнению, Орбану всегда нужен враг, которого можно обвинить в том, что "дела идут не так".

"В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной", - отметил Корачонь.

Поэтому, по словам политика, Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

"Назад в одном из последних выступлений он, наоборот, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, которого казнили после революции 1956 года под давлением России. Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. То он снова выбрал на эту роль старых врагов - Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции", - отметил Корачонь.

Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, которые будут абсолютно противоречить друг другу. Например, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил невероятно дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну билбордами, которые агитируют против санкций.

Скандал с Виктором Орбаном

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балаж Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан. Публикация появилась в полдень в понедельник, 21 ноября.

Позже МИД Украины вызвало посла Венгрии за скандальную выходку Орбана. В украинском дипломатическом ведомстве заявили, что ожидают официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

Впоследствии Орбан отреагировал на возмущение украинской и румынской сторон после того, как он появился в шарфике с "аннексированными" территориями соседних стран. Скандальный венгерский политик попытался оправдать расположение карты "Великой Венгрии" на своем шарфе. При этом он не стал отвечать на прямые обвинения, а лицемерно заявил, что футбол – это не политика.

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