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"Маленькие лидеры бредят большими империями": у Зеленского разнесли скандальный поступок Орбана

22 ноября 2022, 23:28

Советник руководителя Офиса президента отметил, что неусвоенные уроки истории повторяются.

'Маленькие лидеры бредят большими империями': у Зеленского разнесли скандальный поступок Орбана
Подоляк прокомментировал выходку Орбана / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировали очередной скандал с венгерским премьером Виктором Орбаном, который намекнул на территориальные претензии к Украине.

Как отметил Подоляк в Twitter каждый, кто в XXI веке хочет заработать политические очки, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают бредить большими империями. Каждый, кто в XXI в. хочет заработать политбалы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности. Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", - написал Подоляк.

Скандал с Виктором Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балаж Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан. Публикация появилась в полдень в понедельник, 21 ноября.

Позже МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за скандальной выходки Орбана. В украинском дипломатическом ведомстве заявили, что ожидают официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

Впоследствии Орбан отреагировал на возмущение украинской и румынской сторон после того, как он появился в шарфике с "аннексированными" территориями соседних стран. Скандальный венгерский политик попытался оправдать расположение карты "Великой Венгрии" на своем шарфе. При этом он не стал отвечать на прямые обвинения, а лицемерно заявил, что футбол – это не политика.

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