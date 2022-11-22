"Замахнулись" на часть Украины: МИД вызывает посла Венгрии из-за скандальной выходки Орбана

Виктор Орбан надел шарф со скандальной картой Венгрии / Скриншот, УНИАН

Посол Венгрии в Украине вызван в Министерство иностранных дел из-за скандальной выходки венгерского премьера Виктора Орбана, появившегося в шарфе, на котором часть Украины была включена в состав Венгрии.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", — заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Кроме того, в МИД также заявили, что ожидают официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

Скандал с Виктором Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан. Публикация появилась в полдень в понедельник, 21 ноября.

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