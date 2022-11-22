Виктор Орбан попытался оправдать расположение карты "Великой Венгрии" на своем шарфе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на возмущения украинской и румынской сторон после того, как он появился в шарфике с "аннексированными" территориями соседних стран.
В своем Facebook скандальный венгерский политик, известный своими симпатиями к Владимиру Путину, попытался оправдать расположение карты "Великой Венгрии" на своем шарфе.
При этом он не стал отвечать на прямые обвинения, а лицемерно заявил, что футбол – это не политика.
"Футбол — это не политика. Не нужно видеть то, чего нет. Сборная Венгрии является командой всех венгров, где бы они ни жили", — заявил Орбан.
Скандал с Виктором Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.
В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.
Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан. Публикация появилась в полдень в понедельник, 21 ноября.
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