'В России запасы безграничны': Орбан цинично обвинил Запад в затягивании войны в Украине

Орбан обвинил Запад в затягивании войны в Украине / Фото УНИАН

Пропутинский премьер Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что война в Украине якобы затянется. Он призвал парламент готовиться к длительным боевым действиям и пожаловался на экономические последствия. Об этом сообщает Mandiner.

"В нашем восточном соседстве идет война между Украиной и Россией, и от войны будет страдать все большая и большая часть мира", - заявил он.

Орбан недоволен из-за западных санкций, которые были наложены на РФ в результате полномасштабного вторжения в Украину и заявил, что они якобы превратили "локальную войну в глобальную экономическую".

"Венгрия сейчас сталкивается с этой глобальной экономической войной. Теперь всем ясно, что следует ожидать затяжной войны. ЕС и США помогают Украине и оружием, и деньгами, а в России запасы безграничны... Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира" , - сказал Орбан.

Напомним, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют сторонником Москвы и Путина, обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".

Позже Орбан сделал заявление о том, что Украина, мол, не сможет победить Россию при той стратегии, которую выбрало НАТО. По его словам, нужно якобы изменить подход – без мира в Украине ЕС "будет втянут в военную ситуацию".

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