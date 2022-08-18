"Конец господства Запада": Орбан разразился "хотелками" Кремля по войне России против Украины

Запад станет слабее после того, как закончится война РФ и Украины - Орбан / Фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разразился риторикой Кремля относительно Запада и развязанной Россией войны против Украины. Дескать, западный мир не сможет выиграть войну военным путем, а санкции против России якобы никак ей не вредят. Кроме того, он полагает, что война Москвы с Киевом, мол, "положит конец господству Запада".

В интервью Tichys Einblick он сказал о том, что странам Запада не удастся выиграть войну в Украине военным путем. Западный мир якобы станет слабее, чем был до начала всех событий. Ограничения в отношении России, по его мнению, мол, вредят не Москве, а Западу, поскольку ущерб для Европы "огромен".

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Как полагает глава венгерского правительства, завершение войны в Украине, дескать, может привести к окончанию эпохи господства западного мира.

"Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец господству Запада", - предположил Орбан.

Также он считает, что в результате войны получают прибыль те, у кого есть собственные источники энергии.

"Россияне наживаются. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, но доходы Газпрома удвоились. Выиграли китайцы, которые раньше находились в зависимости от арабов. И, конечно, крупные американские корпорации получают выгоду", - подчеркнул Виктор Орбан.

Заявления Орбана в поддержку России

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют сторонником Москвы и Путина, обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".

Позже Орбан сделал заявление о том, что Украина, мол, не сможет победить Россию при той стратегии, которую выбрало НАТО. По его словам, нужно якобы изменить подход – без мира в Украине ЕС "будет втянут в военную ситуацию".

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